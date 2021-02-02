Сполучені Штати продовжать надавати Україні зброю, в тому числі й летальну. У цьому керівника українського МЗС запевнив новий держсекретар США Тоні Блінкін.

Чиновники поспілкувалися телефоном. Про що ще говорили? І чи зміниться позиція Вашингтона щодо України за нового президента? Подробиці у Держдепі США з'ясовував Дмитро Анопченко.

Головний меседж, який озвучив новий керівник Держдепартаменту і на який чекали українські політики, - "США продовжать економічну та військову допомогу Україні".

Держсекретар, а говорив він телефоном із вітчизняним міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, використав термін "robust support" - "тверда підтримка", і сказав, що вона є двопартійною.

При чому ця майбутня військова допомога "включатиме й летальне озброєння", додає важливу деталь українське МЗС. Тут варто розуміти: це аж ніяк не експромт; телефонну розмову такого рівня, тим більше що вона - перша, завжди готує апарат обох міністрів (і в Києві, і тут, у Вашингтоні). Складають перелік запитань, які мають поставити, і меседжів, що збираються озвучити.

Тоні Блінкен порушив питання, яке його пресслужба сформулювала як, цитую, "важливість збереження Україною прогресу у боротьбі з корупцією та реалізації принципу верховенства закону".

Неформально в Держдепі пояснюють, що за цим "важким" бюрократичним формулюванням стоїть занепокоєння незалежністю НАБУ та роботою Антикорупційних структур. І цей меседж підготували для Блінкена.

Водночас саме з ініціативи міністра Кулеби порушили питання про ймовірність візиту на найвищому рівні. Йдеться про поїздку Володимира Зеленського до Вашингтона, яку в його команді вважають абсолютним пріоритетом і яка готувалася, але так і не відбулася за Трампа. У Києві також плекають надію запросити Байдена в майбутньому до України.

У Держдепартаменті на це відповідають: "взаємні візити в принципі можливі, але в той момент, коли дозволятимуть коронавірусні обмеження". Фактично не раніше кінця весни, а то й улітку; тобто до цього питання в обох столицях повернуться, коли буде більше ясності щодо карантинного режиму та ковідної ситуації.

Офіційний Київ також непокоїть, що Байден і досі не поговорив із Зеленським телефоном, а це коротка розмова, привітання з перемогою, але в адміністрації президента покладають на неї багато сподівань, чекають, що виникне певна "хімія" між двома політиками.

Ноту з проханням організувати такий дзвінок направили одразу. Станом на тепер у протоколі Білого дому існує черга із заявок країн на таку телефонну розмову. Водночас повідомляють: українська - в пріоритеті, тобто телефонна розмова між Байденом і Зеленським має всі шанси відбутися.

У Держдепартаменті також заявляють, що керівники зовнішньополітичних відомств України і США обговорили "Донбас і Крим". І тут є важливий нюанс. Частина команди Байдена, а в неї зараз приходить багато людей, які дуже добре знають Україну, просто поки що не готова кадрова шахівниця - хто які посади отримає за нової адміністрації, розглядає можливість залучити США до переговорів у нормандському форматі.

Ще раз наголошу - це поки що тільки пропозиції, але є шанс, що "четвірка", переговори якої відверто буксують, за Байдена теоретично може стати "п'ятіркою". І якщо це відбудеться, то можливий прорив; Штати відіграватимуть набагато важливішу роль, ніж за минулої владної команди, в процесі врегулювання на Донбасі.

Але це ще питання не однієї розмови з американцями. І телефонної, як зараз, і особистої - на рівні ключових гравців обох команд, міністрів і, можливо, президентів.