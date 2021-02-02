Во вторник, российскому оппозиционеру Алексею Навальному заменили условный срок на реальный. Главный оппозиционный политик проведет следующие 3,5 года в колонии общего режима. Мировое сообщество активно реагирует на такой приговор. Об том, что думают политики по этому поводу они пишут на своих страницах в Twitter.

"Сначала Навального отравили, а затем посадили в тюрьму за то, что он не выполнял требования условного срока, находясь в коме? Чистый цинизм. Свободу Навальному", - заявила глава немецкого Минобороны.

Евросоюз

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что приговор Навальному нарушает международные обязательства России.

Вынесение приговора Алексею противоречит международным обязательствам России относительно верховенства права и основных свобод. Это противоречит приговору ЕСПЧ, который назвал это дело произвольным и необоснованным. Я призываю его немедленно освободить.

ОБСЕ

Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде пообещала обсудить этот вопрос с партнерами из ЕС.

Навальный должен быть освобожден, а не приговорен. Оппозиции России не следует молчать. Шведские дипломаты будут продолжать наблюдать за ситуацией.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение российского суда в отношении Навального неприемлемым.

Приговор Навальному неприемлем. Политическое несогласие никогда не является преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Уважение прав человека, таких как демократическая свобода, не подлежит обсуждению.

Германия

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер назвала тюремное заключение Навального "чистым цинизмом" со стороны России.

Сначала Навального отравили, а затем посадили в тюрьму за то, что он не выполнял требования условного срока, находясь в коме? Чистый цинизм. Свободу Навальному.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал российские власти немедленно освободить Навального.

Приговор Навальному является серьезным ударом по твердо установленным гражданским правам и верховенству права в России. ЕСПЧ уже критиковал эту процедуру в 2017 году. Навальный должен быть немедленно освобожден.

Соединенные Штаты

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен решением суда по Навальному и призывает его немедленно освободить.

Как и каждый гражданин России, Навальный имеет права, предусмотренные российской Конституцией, а Россия имеет международные обязательства уважать равенство перед законом и право на свободу выражения мнений и мирных собраний.

Латвия

В Латвии приговор Навальному также назвали цинизмом и нарушением международных обязательств. Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич призвал ЕС ввести санкции против России.

Требуем его немедленного освобождения. ЕС должен ввести санкции против ответственных лиц, Совет Европы должен отреагировать на нарушение решения ЕСПЧ.

Реакция России

В Министерстве иностранных дел России попросили "не вмешиваться в дела суверенного государства".

Также на приговор Навальному отреагировали в Литве, Канаде, Болгарии и еще ряде стран. Все они призывают освободить оппозиционера.

Напомним, суд Москвы отправил Навального в колонию общего режима.