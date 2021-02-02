Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде России начался суд по делу арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, которого задержали после возвращения из Германии. Судом будет решаться, заменят ли ему условный срок на реальный в рамках приговора 2014 года по делу "Ив Роше".

У метро "Преображенская площадь" задержания. Сторонники Навального не доходят до Мосгорсуда (там все оцеплено), их останавливают уже на подходе. Тем временем в здание пускают только участников процесса.

Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации потребовала отменить условный срок, назначенный Навальному, и отправить политика за решетку на 3 года и 6 месяцев. Кроме того, ФСИН просит суд оштрафовать Навального на 500 тысяч рублей.

На суде присутствуют представители иностранных посольств. Около здания припарковано очень много машин с дипломатическими номерами. Они принадлежат следующим странам: США, Великобритания, Канада, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция и другим.

Сейчас в суде объявили перерыв на 2 часа.

В Кремле также прокомментировали суд. Президент России Владимир Путин не следит за ходом судебного процесса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает издание "РИА-Новости".

Напомним, ранее на акции протеста в Москве задержали Юлию Навальную - жену оппозиционера Алексея Навального. Тем временем протестующие в российской столице движутся в сторону СИЗО "Матросская тишина", в котором его удерживают.

Как ранее сообщалось, 23 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального.

Акции протеста начались в таких городах: Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Якутск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан. По данным "ОВД-Инфо", в 25 городах задержано около 400 человек.

Отметим, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.

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