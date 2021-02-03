Южный горно-обогатительный комбинат ликвидировал агломерационный передел. Наблюдательный совет предприятия утвердил закрытие производства в сентябре 2020 года, в феврале 2021 года подрядная организация приступит к демонтажу оборудования, зданий и сооружений.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает uaprom.info.

Агломерационный цех прекратил выпуск железорудного сырья в октябре 2019 года. Причина - консервация доменного передела на Днепровском металлургическом заводе. Южный ГОК поставлял на предприятие 95% выпущенного агломерата.

С учетом долгосрочных планов развития наблюдательный совет комбината решил не возобновлять работу цеха. Сотрудников перевели на работу в другие структурные подразделения.

На решение об остановке цеха повлияла также техногенная нагрузка аглопроизводства на окружающую среду. После закрытия цеха комбинат на 96% сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Речь идет о пыли, оксиде углерода, диоксиде азота и сере. Тем самым в Кривом Роге улучшится экологическая ситуация.

В будущем на месте агломерационного цеха планируется построить фабрику окомкования. Цель - выпуск DR окатышей с содержанием железа более 67%.

"Ликвидация агломерационного передела на Южном комбинате - в первую очередь, соблюдение законодательства Украины о переходе к европейским экологическим стандартам. Важно, чтобы предприятие выпускало высокомаржинальную продукцию с минимальными последствиями для окружающей природной среды. Закрытие цеха – шаг на пути к созданию экологически чистого предприятия", - прокомментировал генеральный директор АО "ЮГОК" Константин Федин.