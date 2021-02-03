Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA)заставил Tesla отозвать электромобили Model S и Model X, которые оснащены бракованными блоками управления бортового компьютера, склонного к отказу из-за стремительного износа.

В прошлом месяце NHTSA попросило Tesla отозвать не менее 158 тысяч автомобилей Model S и Model X, сославшись на опасения по поводу безопасности блока управления мультимедиа (MCU), сенсорный дисплей которого мог просто отказать в самый неподходящий момент.

После тщательного расследования регулирующие органы пришли к выводу, что это потенциально серьезная проблема, поскольку она приводит к потере доступа к важным функциям транспортного средства: звуковые сигналы, автопилот, сигналы поворота, защита лобового стекла от запотевания и доступ к дисплею камеры заднего вида.

Бортовой компьютер Tesla

Сегодня компания отозвала в общей сложности около 135 тысяч автомобилей Model S и Model X, выпущенных в период с 2012 по 2018 год, у которых обнаружена проблема с микроконтроллерами - об этом сообщает официальный сайт Tesla.

Первоначально компания неохотно относилась к идее отзыва, утверждая, что она пыталась починить неисправные микроконтроллеры с помощью обновлений. Однако регуляторы отметили, что в конечном итоге все это ни к чему не привело.

Читайте также Alibaba представила конкурента Tesla с пробегом до 870 км (фото)

В начале расследования NHTSA в прошлом году компания попыталась предложить расширенные гарантии, которые покрывали только ремонт автомобилей Tesla, которым было менее 8 лет и которые проехали менее 160 тысяч километров.

Позже независимые специалисты по ремонту обнаружили, что операционная система Tesla Linux на MCU слишком активно записывала журнал действий, что приводило к значительному износу модуля памяти eMMC емкостью 8 ГБ, припаянного к материнской плате.

Неисправный чип eMMC на MCU Tesla / Фото: TechSpot

Обычно запуск Linux на устройствах, оснащенных eMMC, не вызывает таких проблем, но, вероятно, недосмотр со стороны инженеров Tesla позволил этому случиться.

В 2018 году Tesla представила переработанный микроконтроллер, основанный на платформе Intel Atom, который не вызывает проблемы износа памяти. Компания заявляет, что владельцы проблемных моделей Tesla получат MCU на базе Nvidia Tegra с "улучшенной 64-гигабайтной eMMC".

Кроме того, процедура замены занимает 75 минут для автомобилей Model S и 90 минут для внедорожников Model X.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Tesla прекратила производство электромобилей Model S и X. Также несмотря на все проблемы, Tesla в может принести Илону Маску 10 миллиардов прибыли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.