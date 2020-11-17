Илон Маск за день заработал 10 миллиардов долларов. Об этом свидетельствует рейтинг Forbes Real-Time.

Благодаря подорожанию акций компании Tesla состояние Илона Маска достигло 99,3 миллиарда долларов. акции Tesla подорожали после новости о том, что в декабре компания войдет в индекс S&P 500 - список 505 избранных компаний, которые торгуются на фондовых биржах США.

Отмечается, что автопроизводитель резко подорожает, так как сможет привлекать деньги новых крупных фондов. Новый статус также позволит компании Маска вести мировую экспансию, чтобы нарастить продажи.

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