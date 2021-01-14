На одном заряде машина сможет проезжать до 870 км Источник: открытые источники

Китайский интернет-гигант Alibaba совместно с крупнейшим китайским государственным производителем автомобилей SAIC Motor создали собственный электромобиль. Об этом сообщает Nikkei.

Автомобиль будет продаваться под брендом IM (Intelligence in Motion - "Интеллект в движении"). Безыменный пока седан IM сравним по габарит с Tesla Model S: 5 метров в длину и 196 см в ширину.

На рынок выйдет продукция совместной компании Zhiji Auto, созданной в 2020 году SAIC, Alibaba и администрацией шанхайского района Пудун. Трио официально запустило предприятие 25 декабря.

Седан IM оснащен двумя электродвигателями (по одному на оси) совокупной мощностью 544 л.с. и 700 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 3,5 секунды.

Он оснащен адаптивными амортизаторами, разработанные с участием специалистов формульной команды Williams, и тормозной системой Brembo.

Электрический седан от Alibaba и SAIC укомплектован литий-ионной батареей, разработанной совместно с компанией CATL. Вместо графита в ней использованы кремний, что позволило повысить емкость.

С батареей емкостью 115 кВт/ч седан сможет проезжать до 870 км без подзарядки.

Новинка может поддерживать беспроводную зарядку батарей, которые поставляет китайская Contemporary Amperex Technology. Она же является поставщиком батарей для Tesla. Процессоры для электромобиля от Alibaba поставляет американская Nvidia.

Электроседану достались двери с сервоприводом, камеры заднего вида вместо традиционных боковых зеркал и автопилот, работу которого обеспечивают 15 камер, 12 ультразвуковых и 5 миллиметровых радаров. Обработку данных обеспечивает модуль Nvidia Xavier.

Главная особенность автомобиля - матричная оптика с "изогнутыми" ходовыми огнями. Основные прожекторы состоят из пяти тысяч светодиодов, которые могут не только гибко менять форму светового пучка, но и проецировать на дорожное полотно навигационные подсказки для водителя.

Над лобовым стеклом установлен бортовой видеорегистратор Carlog, который состоит из трех камер, обеспечивающих 180-градусный обзор.

Практически всю переднюю панель занимает широкоформатный дисплей диагональю 39 дюймов. Еще один "планшет" установлен в центральном тоннеле.

Машина сможет самостоятельно парковаться и будет включать в себя такие функции смартфона, как фотосъемка и публикация в социальных сетях.

Предзаказы на новый электромобиль начнут принимать в апреле, о точной дате начала продаж и розничной цене пока не сообщается. Вторую модель, спорткар, планируется поставить в 2022 году.

Решение Alibaba заняться выпуском электромобилей продиктовано тем, что многие технологические компании по всему миру ринулись в эту нишу после успеха Tesla в коммерциализации электромобилей.

Тайваньский сборщик iPhone Foxconn Technology Group 13 января объявил о создании собственного совместного предприятия с Zhejiang Geely Holding Group - крупнейшей частной автомобильной группой Китая.

В ноябре 2020 года Didi Chuxing Technology совместно с BYD, крупнейшим производителем электромобилей в Китае, выпустила электрический седан.

Alibaba уже является крупным инвестором в отечественный стартап электромобилей Xpeng Motors.

Как сообщали "Подробности", на этой неделе китайский интернет-поисковик Baidu представила электромобиль, созданный в сотрудничестве с Geely.