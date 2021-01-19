В конце прошлого года Tesla объявила об остановке производства электромобилей на время праздничного сезона. Однако в средине января возобновление их выпуска не произошло.

Более того, на днях компания разослала торговым представительствам рекомендации о срочной реализации всех запасов Tesla Model S и Model X до конца месяца.

Новыми откровениями о судьбе старших моделей электромобилей Tesla делится ресурс Electrek.

По мнению аналитиков, такое решение компании Илона Маска может намекать на скорый выпуск обновленной версии модельного ряда.

По предварительным данным, улучшенные версии Tesla Model S и Model X получат совершенно новую панель приборов с центральным дисплеем горизонтальной ориентации.

Материалы интерьера будут заменены на более изысканные, подчеркивая статус топовых моделей марки.

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Нельзя исключать, что серийные Model S и Model X в технической части будут как-то унифицированы с седаном Tesla Model S Plaid, который выйдет в конце текущего года и предложит разгон до сотни километров в час за пару секунд.

Есть мнение, что освободившиеся производственные мощности будут направлены на выпуск Tesla Cybertruck, который может состояться в конце 2021 года.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Alibaba представила конкурента Tesla с пробегом до 870 км. В то же время японская Sony представили собственный электрокар.

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