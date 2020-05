Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из Договора по открытому небу. Об этом со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщили The New York Times, Bloomberg, The Washington Post, Associated Press и другие американские СМИ.

США выйдут из договора через шесть месяцев. На этой неделе они начали уведомлять о своем решении союзные государства. О том, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, стало известно в 2019 году.

На сайте Белого дома новостей по этому поводу пока нет. В 22:00 по киевскому времени ожидается заявление нового спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

Сообщается, что администрация Трампа по его поручению восемь месяцев анализировала плюсы и минусы от участия США в договоре и пришла к выводу, что для страны выгоднее выйти из соглашения.

Главной причиной выхода США из договора называются его множественные нарушения со стороны России. В частности, запрет наблюдательных полетов над Калининградской областью и близ границы с Абхазией и Южной Осетией.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. В нем участвуют 34 государства. Страны, подписавшие договор, разрешают совершать согласованные наблюдательные полеты над своей территорией. Цель договора - взаимный контроль соблюдения международных обязательств по ограничению вооружений.

Это уже третий крупный международный договор, из которого США вышли после прихода Дональда Трампа к власти. В 2018 году Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, в 2019 году - из договора о ракетах средней и меньшей дальности.