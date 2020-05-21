США вышли из Договора по открытому небу [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из Договора по открытому небу. Об этом со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщили The New York Times, Bloomberg, The Washington Post, Associated Press и другие американские СМИ.
США выйдут из договора через шесть месяцев. На этой неделе они начали уведомлять о своем решении союзные государства. О том, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, стало известно в 2019 году.
На сайте Белого дома новостей по этому поводу пока нет. В 22:00 по киевскому времени ожидается заявление нового спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Сообщается, что администрация Трампа по его поручению восемь месяцев анализировала плюсы и минусы от участия США в договоре и пришла к выводу, что для страны выгоднее выйти из соглашения.
Главной причиной выхода США из договора называются его множественные нарушения со стороны России. В частности, запрет наблюдательных полетов над Калининградской областью и близ границы с Абхазией и Южной Осетией.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. В нем участвуют 34 государства. Страны, подписавшие договор, разрешают совершать согласованные наблюдательные полеты над своей территорией. Цель договора - взаимный контроль соблюдения международных обязательств по ограничению вооружений.
Это уже третий крупный международный договор, из которого США вышли после прихода Дональда Трампа к власти. В 2018 году Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, в 2019 году - из договора о ракетах средней и меньшей дальности.
по теме
Трамп планирует оружием переманить клиентов России
Президент США хочет упростить продажу оружия за рубеж
Коронавирус убил двух друзей Дональда Трампа
Президент США рассчитывает, что вакцина от COVID-19 будет готова к распространению уже до конца года. Тем временем число жертв коронавируса уже превысило 300 тысяч человек по всему миру.
Трамп угрожает полностью прекратить отношения с Китаем
Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить отношения с Китаем, который он обвиняет в начале пандемии коронавируса COVID-19 и сокрытии информации о распространении коронавируса.
Ядерное оружие: сколько мировые державы потратили на гонку вооружений
Соединенные Штаты потратили на ядерное оружие почти столько же, сколько остальные восемь стран вместе взятые - $35,4 млрд.
США выделили на тестирование коронавируса 11 миллиардов
В Соединенных Штатах ежедневно проводят около 300 тысяч тестов на COVID-19. Для сравнения, в Украине с начала пандемии провели чуть более 187 тысяч ПЦР-тестов.
Пулитцеровская премия: кто и за что получил самую престижную награду в журналистике
Газета The New York Times получила сразу три награды в номинации "Международный репортаж" с формулировкой "разоблачение хищничества режима Путина". Журналисты освещали предполагаемое вмешательство России в дела других стран по всему миру.