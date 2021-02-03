США та Росія продовжили договір про ядерні ракети [ Редактировать ]
Сполучені Штати і Росія продовжили договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.
Йдеться про ядерні арсенали. Документ ще у 2010 році підписали Барак Обама і Дмитро Медвєдєв. Угода передбачає зменшення кількості ядерних бойових зарядів обома країнами до 1550. Кількість міжконтинентальних ракет, а також снарядів на підводних човнах і стратегічних бомбардувальниках не повинно перевищувати 700.
Сторони також мають обмінюватися даними в рамках взаємних інспекцій ядерних об'єктів. Договір діятиме ще 5 років.
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