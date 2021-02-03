Вакцинованих від коронавірусу у світі вже більше, ніж тих, хто ним заразився. Інфікованих - майже 104 мільйона, а щеплень, за даними агентства Bloomberg, - трохи більше. Вакцинація триває у 66 країнах.

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Експерти ООН, які розслідують походження коронавірусу, прибули до інституту вірусології Уханя. Це єдина в Китаї лабораторія з найвищим рівнем захисту, в якій зберігалися небезпечні організми, зокрема і коронавіруси. Один зразок учені взяли у кажанів у провінції Юннань. У 2018 році The Washington Post опублікувала документи Держдепу - в них ішлося про те, що лабораторії в Ухані не вистачає персоналу для гарантування безпеки матеріалу. Частина науковців підтримує версію про витік коронавірусу з лабораторії в Ухані, інші публічно заперечують таку можливість. Офіційні дослідження на цю тему китайська влада цензурує.

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Вакцини американських компаній Pfizer-BioNTech та Moderna почнуть виготовляти у Франції - це підтвердили і президент, і очільниця профільного міністерства. Виробники мають розпочати роботу вже на початку весни. Пізніше запустять виробництво і німецького препарату CureVac, його в Євросоюзі ще мають затвердити. Еммануель Макрон на тлі дефіциту вакцин заявив, що препарат стане доступним усім охочим до кінця літа.

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Оксфордська вакцина гальмує поширення коронавірусу, - про це повідомляє ВВС. Офіційні результати дослідження у компанії "Астра-ЗЕнека" ще не публікували, але тести показали, що препарат зменшує здатність збудника передаватися іншим. Таким чином, вакциновані будуть непрямо захищати навколишніх людей. А це, своєю, чергою, допоможе швидше подолати пандемію - вважає міністр охорони здоров'я Великої Британії. У Сполученому Королівстві першу дозу препарату отримали майже 10 мільйонів громадян.

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Влада іспанського регіону Мадрид пропонує першою чергою вакцинувати офіціантів, вчителів, таксистів та касирів у супермаркетах. Їхню роботу місцева влада вважає небезпечною через тісний контакт із людьми. До того ж закриття сфери послуг призводить до більших економічних проблем у країні. Зараз перші у черзі - мешканці та персонал будинків для літніх людей, медики, а також ті, хто отримує допомогу від соціальних служб у себе вдома. Ініціативу Мадрида щодо вакцинації має затвердити міністерство охорони здоров'я.

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В Австрії утричі підвищили штраф за неносіння маски типу FFP - це багаторазовий респіратор з клапаном. Тепер порушники мають платити 90 євро. Влада карає також за недотримання двометрової дистанції у громадському транспорті чи супермаркетах. Посилять контроль і на гірськолижних курортах, які працюють в обмеженому режимі. Від тих, хто прибуває з-за кордону, вимагатимуть ПЦР-тест і 10-денний карантин. 8 січня у країні вже відкриються кафе, ресторани та музеї.