США та ЄС відреагували на блокування українських телеканалів [ Редактировать ]
І вже є світова реакція на блокування українських телеканалів. Сполучені Штати санкції, запроваджені Радбезом схвалюють. В американському посольстві в Україні рішення Банкової назвали протидією російському впливу і дезінформації.
Водночас у Євросоюзі реакція не така однозначна - там ще вивчають зміст документа. Але вже наголошують, що захист від інформаційних маніпуляцій не має відбуватися за рахунок свободи медіа.
Прокоментували цю новину і у Москві. Там закриття українських телеканалів засудили, згадавши про міжнародні норми.
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