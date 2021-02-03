І вже є світова реакція на блокування українських телеканалів. Сполучені Штати санкції, запроваджені Радбезом схвалюють. В американському посольстві в Україні рішення Банкової назвали протидією російському впливу і дезінформації.

Водночас у Євросоюзі реакція не така однозначна - там ще вивчають зміст документа. Але вже наголошують, що захист від інформаційних маніпуляцій не має відбуватися за рахунок свободи медіа.

Прокоментували цю новину і у Москві. Там закриття українських телеканалів засудили, згадавши про міжнародні норми.