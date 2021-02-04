СБУ знайшла схрон із зброєю на Луганщині [ Редактировать ]
На Луганщині СБУ викрила два схрони з військовим арсеналом. Перший був облаштований у лісосмузі в Станично-луганському районі. Звідти правоохоронці вилучили 47 артилерійських снарядів, 16 пострілів для ручного протитанкового гранатомета, 9 гранат та майже 200 набоїв різного калібру.
Другий сховок знайшли в Старобільському районі під невеликим шаром ґрунту. Там зберігалося понад 100 гранатометних пострілів. У СБУ перевіряють причетність бойовиків до облаштування арсеналів.
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