На Луганщині СБУ викрила два схрони з військовим арсеналом. Перший був облаштований у лісосмузі в Станично-луганському районі. Звідти правоохоронці вилучили 47 артилерійських снарядів, 16 пострілів для ручного протитанкового гранатомета, 9 гранат та майже 200 набоїв різного калібру.

Другий сховок знайшли в Старобільському районі під невеликим шаром ґрунту. Там зберігалося понад 100 гранатометних пострілів. У СБУ перевіряють причетність бойовиків до облаштування арсеналів.