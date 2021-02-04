В четверг, 4 февраля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов экстренно отправился в Запорожье. Накануне там произошел крупный пожар в COVID-больнице. Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Министр сообщил, что погибли четверо человек, еще два человека получили повреждения и семь эвакуированы.

Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии.

Напомним, в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо человек.

Правоохранительными органами начато расследование.

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