Максим Степанов экстренно выехал в Запорожье [ Редактировать ]
В четверг, 4 февраля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов экстренно отправился в Запорожье. Накануне там произошел крупный пожар в COVID-больнице. Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Министр сообщил, что погибли четверо человек, еще два человека получили повреждения и семь эвакуированы.
Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии.
Напомним, в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо человек.
Правоохранительными органами начато расследование.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В ночь на 4 февраля, в Запорожье, в областной инфекционной больнице произошел пожар
У містечку Гуляйполе спалахнув приватний будинок - хто першим прийшов на допомогу?
В Закарпатье, на трассе вблизи села Великие Лазы Ужгородского района, мужчина пытался скрыться от полиции
Поки бригада комунальників усувала аварію в будинку - троє невідомих побили водія службового авто
В четверг, 4 февраля, министр здравоохранения Максим Степанов назвал дату начала вакцинации от коронавируса