В ночь на 4 февраля, в Запорожье, в областной инфекционной больнице, в реанимационном отделении, произошел пожар. По предварительной информации, погибли трое больных и врач. Об этом сообщает местное издание 061.ua.

Еще 8 человек пожарным удалось эвакуировать из очага возгорания, из них 2 медработника были госпитализированы.

Уже создана комиссия, которая должна разобраться в причинах инцидента. На месте происшествия создали пост дезинфекции.

В больницах области проведут проверки.

В пресс-службе ГСЧС в Запорожской области сообщили, что информацию о пожаре в медучреждении Служба спасения "101" получила в 23:25, и уже 00:19 возгорание на площади 20 кв. метров было ликвидировано.

Для спасателей, контактировавших с больными, была проведена санобработка на посту дезинфекции, созданному на территории больницы. Для тушения пожара привлекались 60 пожарных и 16 единиц спецтехники. Ведется расследование. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария.