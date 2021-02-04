В Covid-больнице Запорожья произошел пожар: что известно [ Редактировать ]
В ночь на 4 февраля, в Запорожье, в областной инфекционной больнице, в реанимационном отделении, произошел пожар. По предварительной информации, погибли трое больных и врач. Об этом сообщает местное издание 061.ua.
Еще 8 человек пожарным удалось эвакуировать из очага возгорания, из них 2 медработника были госпитализированы.
Уже создана комиссия, которая должна разобраться в причинах инцидента. На месте происшествия создали пост дезинфекции.
В больницах области проведут проверки.
В пресс-службе ГСЧС в Запорожской области сообщили, что информацию о пожаре в медучреждении Служба спасения "101" получила в 23:25, и уже 00:19 возгорание на площади 20 кв. метров было ликвидировано.
Для спасателей, контактировавших с больными, была проведена санобработка на посту дезинфекции, созданному на территории больницы. Для тушения пожара привлекались 60 пожарных и 16 единиц спецтехники. Ведется расследование. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария.
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