Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отреагировали на пожар в больнице в Запорожье. Семьям погибших выразили соболезнования.

Об этом в Twitter сообщил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"С грустью узнал о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, где находятся пациенты с COVID-19. Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких. Мы солидарны Украиной и Министерством здравоохранения и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил Клюге.

Напомним, в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо человек. Правоохранительными органами начато расследование.

Кроме того, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария.

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