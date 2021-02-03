Авария на Запорожской ТЭС: Энергодар остался без света (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария. Об этом сообщил в Facebook депутат местного горсовета Анатолий Анохин.
По всем признакам - серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока (ов). Гул, который все слышали - аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно - никто ничего сказать не может. Мобильная связь перегружена. Воды нет - остановились насосы.
Информацию об аварии подтвердил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
Он пишет в Facebook, что в 19:27 весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудное остались без электроснабжения.
По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль".
Что именно стало причиной аварии, в настоящее время ЗаТЭС официальной информации все еще не предоставила. И за полчаса электроснабжения в городе начало частично восстанавливаться. Медико-санитарная часть работает в штатном режиме, пациенты обеспечены всем необходимым. В штатном режиме работает и Запорожская АЭС - об этом сообщил начальник смены АЭС.
Местная газета "РОСТ" пишет со ссылкой на ОАО "Центрэнерго", что в среду, 3 февраля произошло аварийное отключение энергоблока № 1 Запорожской ТЭС и № 9 Кураховской ТЭС из-за повреждения поверхности нагрева котлоагрегата.
Энергетики оперативно приступили к устранению технологического нарушения. После ремонта энергоблоки будут готовы к работе в энергосистеме.
В "Центрэнерго" заявляют, что такое "технологическое нарушение - нередкое явление для любой тепловой генерации, особенно в период высокой нагрузки".
Тем временем в соцсетях местные жители пишут о взрыве и пожаре на ТЭС, а также размещают тревожные фото и видео.
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