В соцсетях местные жители пишут о взрыве и пожаре на ТЭС Источник: Facebook

В Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария. Об этом сообщил в Facebook депутат местного горсовета Анатолий Анохин.

По всем признакам - серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока (ов). Гул, который все слышали - аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно - никто ничего сказать не может. Мобильная связь перегружена. Воды нет - остановились насосы.

Информацию об аварии подтвердил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Он пишет в Facebook, что в 19:27 весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудное остались без электроснабжения.

По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль".

Что именно стало причиной аварии, в настоящее время ЗаТЭС официальной информации все еще не предоставила. И за полчаса электроснабжения в городе начало частично восстанавливаться. Медико-санитарная часть работает в штатном режиме, пациенты обеспечены всем необходимым. В штатном режиме работает и Запорожская АЭС - об этом сообщил начальник смены АЭС.

Местная газета "РОСТ" пишет со ссылкой на ОАО "Центрэнерго", что в среду, 3 февраля произошло аварийное отключение энергоблока № 1 Запорожской ТЭС и № 9 Кураховской ТЭС из-за повреждения поверхности нагрева котлоагрегата.

Энергетики оперативно приступили к устранению технологического нарушения. После ремонта энергоблоки будут готовы к работе в энергосистеме.

В "Центрэнерго" заявляют, что такое "технологическое нарушение - нередкое явление для любой тепловой генерации, особенно в период высокой нагрузки".

Тем временем в соцсетях местные жители пишут о взрыве и пожаре на ТЭС, а также размещают тревожные фото и видео.

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