Центр общественного здоровья (ЦОЗ) анонсировал ряд семинаров для украинских медиков, во время которых национальным и региональным координаторам и специалистам по иммунизации расскажут об особенностях вакцинации от COVID-19. Обучение будет проходить совместно с бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине.

Обучение пройдет с 5 по 11 февраля и в нем примут участие лишь 60 человек. Во время обучения участникам расскажут подробно об особенностях ожидаемых вакцин.

"Поскольку вакцина Pfizer-BioNTech требует сверхнизких температурных условий, участникам объяснят как ее будут поставлять, требования к ее транспортировки и хранения, а также особенности введения прививок", - говориться в сообщении.

При этом участники семинаров подробно ознакомятся с содержанием национального плана и этапами развертывания вакцинации в Украине, а также пройдут подготовку по микропланированию кампании на региональном уровне.

"Обучение поможет настроить слаженную координацию и логистику в ходе проведения "первой волны" вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее в Pfizer рассказали о вакцине для Украины.