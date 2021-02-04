В Pfizer рассказали о вакцине для Украины [ Редактировать ]
Украина имеет хорошие шансы получить вакцину от COVID американской компании Pfizer по двусторонним контрактам. На данный момент переговоры продолжаются. Об этом на онлайн-встрече "Глобальный обзор экономики Украины" заявила генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык.
Она выразила мнение, что ситуацию с пандемией COVID исправит не конкретная какая-то вакцина, а вакцинация, которая является сложным логистическим процессом.
"Мы не можем начать коммуникацию очень детальную, потому что препарат еще не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все возможное, чтобы сделать это как можно быстрее", - отметила Цилык.
Она также добавила, что несогласна с тем, что Украина до сих пор не начала вакцинацию в связи с геополитическим или националистическим фактором.
"Это был вопрос … всех правительств, когда они заключали эти договора еще в июне-июле, когда начиналась только вторая стадия (клинических испытаний, - ред.). То есть надо было немного быстрее (заказывать вакцину, - ред.). Мы прикладываем очень большие усилия, чтобы эта вакцина была в Украине. Я могу сказать только то, что сейчас идут переговоры и контрактование. Надежда есть и шансы хорошие", - подчеркнула она.
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