Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Иону Маску, выводит на земную орбиту все больше спутников, таким образом, 27% от всех аппаратов принадлежать именно ему.

В настоящее время вокруг планеты летают около тысячи спутников, принадлежащих системе Starlink, что составляет более четверти от всех летательных аппаратов. На этой неделе компания намерена выпустить партию из еще 60 спутников и число объектов SpaceX на орбите превысит за тысячу.

Отмечается, что спутники Илона Маска начали покорять орбиту планеты в мае 2019 года. Известно, что к началу 2021 года их количество в космосе составило 946. Общие "аппетиты" SpaceX составляют 40 тысяч объектов на околоземной орбите.

Ранее мы писали, что SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже насчитывает 1023 космических аппаратов. Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.

Кроме того, SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории. Запуск многократной ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила спутники на орбиту, состоялся из комплекса SLC-40 во Флориде, США. Примечательно, что это уже пятый полет ракеты.

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