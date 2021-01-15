В ближайшие два года американская компания SpaceX отправит на Луну как минимум три посадочных модуля. Все они разработаны частными космическими компаниями по заказу NASA в рамках программы Коммерческой доставки полезной нагрузки на Луну (CLPS), сообщает kurs.com.ua.

Отмечается, что SpaceX победила в конкурсе по отправке к Луне миссии IM-2 с помощью ракеты Falcon 9. Этот полет - уже второй запланированный компанией Intuitive Machines, которая занимается созданием лунного посадочного модуля Nova-C.

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Первый полет должен состояться в октябре 2021 года и тоже подразумевает использование ракеты SpaceX. В Океан Бурь, расположенный на видимой стороне Луны, доставят сразу пять научных приборов NASA.

В рамках миссии IM-2 платформа Nova-C также будет нести инструменты, разработанные по заказу или непосредственно подразделениями Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Среди них - эксперимент PRIME-1 для поиска водяного льда под поверхностью южного полюса Луны.

Кроме двух миссий Intuitive Machines в 2021 и 2022 годах, SpaceX также предстоит отправить к естественному спутнику Земли еще один проект. Частная космическая компания Masten Space Systems также выиграла грант NASA в рамках CLPS и должна поместить свою посадочную платформу XL-1 на южном полюсе Луны в 2022 году.

Ранее сообщалось, что КНДР представила новый тип баллистических ракет, которые запускаются с подводных лодок.

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