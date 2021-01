Американская космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила самый массовый по количеству полезных нагрузок запуск в истории космонавтики.

Трансляция исторического запуска велась на сайте SpaceX.

Миссия SpaceX Transporter-1 доставила на орбиту сразу 143 спутника. Общая масса аппаратов от 30 клиентов SpaceX составляет более пяти тонн.

Запуск многократной ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила спутники на орбиту, состоялся из комплекса SLC-40 во Флориде, США. Примечательно, что это уже пятый полет ракеты.

Через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на беспилотную платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.

К слову, предыдущий рекорд компании SpaceX по "пакетным" запускам - 64 аппарата в миссии SSO-A. Мировой рекорд до сих пор принадлежал индийской миссии PSLV-C37: 15 февраля 2017 года вместе были запущены 104 спутника.

