SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории [ Редактировать ]
Американская космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила самый массовый по количеству полезных нагрузок запуск в истории космонавтики.
Трансляция исторического запуска велась на сайте SpaceX.
Миссия SpaceX Transporter-1 доставила на орбиту сразу 143 спутника. Общая масса аппаратов от 30 клиентов SpaceX составляет более пяти тонн.
Запуск многократной ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила спутники на орбиту, состоялся из комплекса SLC-40 во Флориде, США. Примечательно, что это уже пятый полет ракеты.
Через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на беспилотную платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.
К слову, предыдущий рекорд компании SpaceX по "пакетным" запускам - 64 аппарата в миссии SSO-A. Мировой рекорд до сих пор принадлежал индийской миссии PSLV-C37: 15 февраля 2017 года вместе были запущены 104 спутника.
Ранее мы писали о том, что SpaceX отправит на Луну посадочные модули. Все они разработаны частными космическими компаниями по заказу NASA в рамках программы Коммерческой доставки полезной нагрузки на Луну (CLPS).
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