SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink (видео) [ Редактировать ]
Источник: SpaceX
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту очередную партию из 60 мини-спутников для орбитальной группировки глобальной интернет-сети Starlink.
Запуск прошел в 1:19 по времени Восточного побережья США (8:19 по Киеву) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Примерно через час после запуска ракета вывела спутники на орбиту.
Liftoff! pic.twitter.com/fntllf6TpI— SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021
Это 18-й по счету вывод на орбиту спутников Starlink с мая 2019 года. Следующий запуск запланирован на пятницу, 5 февраля. Предыдущая партия из 60 спутников была запущена 20 января.
Орбитальная группировка SpaceX уже насчитывает 1023 космических аппаратов. В настоящее время SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В планах компании - создать сеть из 12 тыс. космических аппаратов, а затем увеличить ее до 30 тыс.
Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет. Компания Илона Маска надеется начать предлагать услуги клиентам в США в конце 2020 года. Чтобы получить доступ к сети, пользователям потребуется лишь небольшой терминал.
Ранее сообщалось, что астрономы в ярости от спутников Starlink, поскольку они создают "световое загрязнение" неба и мешают оптическим наблюдениям за космосом.
Напомним, что 2 февраля прототип корабля SpaceX для полетов на Марс взорвался при посадке.
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