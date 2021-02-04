Миссия МВФ продолжила работу в Украине [ Редактировать ]
Миссия Международного валютного фонда продолжила свою работу в Украине. Однако дополнительной информации по работе миссии пока отсутствует.
Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс, передает пресс-служба Фонда.
По его словам, продолжается первый обзор резервного соглашения, поддержка МВФ, финансовая поддержка Украины.
"Этот обзор продолжается прямо сейчас. Виртуальная миссия, штабная миссия, началась в конце прошлого года. Она была пройдена, сделала небольшой перерыв в праздничный период, возобновилась и продолжается", - заявил Райс.
Ранее МВФ дал прогноз на восстановления мировой экономики.
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