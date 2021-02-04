В Украине намерены ежемесячно делать по 5 млн прививок от коронавируса. В случае необходимости могут это количество умножить вдвое. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, такое количество прививок могут делать без привлечения кабинетов для рутинной ревакцинации.

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"Если мы просчитаем способности нашей системы здравоохранения, то мы можем делать приблизительно 5 млн прививок ежемесячно. И это без привлечения кабинетов применяемых для рутинных прививок. Если у нас будет нормальное количество вакцин и будет ажиотаж, то в принципе мы сможем включить еще пять млн прививок", - заявил Ляшко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят.

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