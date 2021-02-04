Ляшко назвал процент летальности от COVID в Украине [ Редактировать ]
Летальность от коронавируса в Украине составляет менее 2%. Преимущественное большинство смертей фиксируют среди пациентов старше 60 лет.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время дискуссии "Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины".
"Сейчас летальность у нас составляет чуть менее двух процентов - 1,9%. Это неплохой показатель по сравнению с мировым и общеевропейским показателями", - сказал он.
Ляшко отметил, что самая высокая летальность зафиксирована в Кировоградской области - 3,3%. При этом в данной области фиксируют меньше всего заболеваний. Самая низкая летальность от COVID - в Ривненской и Черкасской областях.
Он также добавил, что 84% летальных случаев были зафиксированы среди людей старше 60 лет. В связи с этим кампания вакцинации, которая должна начаться в середине февраля, кроме медработников, будет охватывать и людей старше 60 лет.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят.
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