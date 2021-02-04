Под Черниговом тигр до смерти загрыз работника зоопарка [ Редактировать ]
В четверг, 4 февраля, стало известно, что в Черниговской области тигр напал на работника зоопарка во Мене. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
"По предварительной информации, работник зоопарка 1973 года рождения собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следователи полиции открыли производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.
Ранее мы писали о том, что в Донецкой области собака загрызла ребенка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 27 января в Харьковской области произошло жуткое происшествие
На улице Пушкинской во время ссоры с парнем 21-летняя девушка напала на него с ножом
Виктор Ляшко ответил на один из главных вопросов о вакцинации
В четверг, 4 февраля, умер Михаил Суркис - отец президента футбольного клуба "Динамо"