В четверг, 4 февраля, стало известно, что в Черниговской области тигр напал на работника зоопарка во Мене. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

"По предварительной информации, работник зоопарка 1973 года рождения собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что следователи полиции открыли производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.

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