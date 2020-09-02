Собака напала на ребенка на детской площадке (фото) [ Редактировать ]
Собака напала на девочку/ Фото: kubnews.ru
В Краснополье Днепропетровской области местная собака укусила за лицо девочку, которая гуляла на детской площадке.
Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Сейчас".
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Пострадавшую госпитализировали.
По словам мамы, на лице девочки могут остаться шрамы на всю ее жизнь. Девушка просит принять коллективное решение по избавлению от местных собак посредством их отлова.
Ранее мы писали о том, что в Донецкой области собака загрызла ребенка.
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