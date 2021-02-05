Стрімке похолодання в Україні знову відправить учнів на дистанційну освіту [ Редактировать ]
189 населених пунктів в Україні знеструмлено через негоду. Потужний вітер вирував у семи регіонах, там спрацювали системи аварійного відключення електрики. Найбільше потерпали центральні та північні області.
І в Україну після короткочасної відлиги знову повертаються морози.
Температура впродовж наступних кількох днів подекуди впаде до мінус 23 градусів. Через ожеледицю пішоходам і водіям варто бути надзвичайно обачними.
У Департаменті освіти Києва навіть закликали вчителів за можливості перейти на дистанційку. А ще синоптики попереджають про завірюхи у більшості регіонів.
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