В Україну після короткочасної відлиги повернулися морози

189 населених пунктів в Україні знеструмлено через негоду. Потужний вітер вирував у семи регіонах, там спрацювали системи аварійного відключення електрики. Найбільше потерпали центральні та північні області.

І в Україну після короткочасної відлиги знову повертаються морози.

Температура впродовж наступних кількох днів подекуди впаде до мінус 23 градусів. Через ожеледицю пішоходам і водіям варто бути надзвичайно обачними.

У Департаменті освіти Києва навіть закликали вчителів за можливості перейти на дистанційку. А ще синоптики попереджають про завірюхи у більшості регіонів.