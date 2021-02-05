За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 4923 новых случаев коронавируса. Выздоровели за день 8 185 человек. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Всего за день было проведено 43 137 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 25 667, методом ИФА - 17 470.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.

Также было подтверждено еще 158 летальных случаев, 1885 человек были госпитализированы.

Среди заболевших 230 детей и 222 медработника.

С начала пандемии в Украине заразились 1 млн 237 тысяч 169 человек, выздоровели - 1 млн 63 тысячи 591, летальных случаев - 22 707. Активными больными остаются 173 578 человек.

Ранее мы писали о том, что новая мутация коронавируса "уничтожает" эффективность вакцин в 10 раз. в Британии первую дозу препарата получили уже 10 млн человек.

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