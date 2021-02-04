Антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину от коронавируса BioNTech/Pfizer, показали, что вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K. Об этом сообщает CNN.

Отметим, что в Британии первую дозу вакцины получили уже 10 млн человек.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.

Доцент по эпидемиологии Йельской школы общественного здоровья Джозеф Фовер заявил:

Это, пожалуй, плохие новости для эффективности вакцин.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что случаи мутации были обнаружены в Бристоле и Ливерпуле, и теперь в затронутых районах этих городов будет проведено массовое тестирование.

Ученые уверены, что программа вакцинации поможет снизить заболеваемость и смертность даже в том случае, если вакцина будет не так эффективна против новой мутации.

Читайте также, во Франции отказались от вакцинации пожилых препаратом AstraZeneca. На такой шаг пошли из-за недостаточности данных об эффективности препарата для людей старше 65 лет.

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