Новая мутация коронавируса "уничтожает" эффективность вакцин в 10 раз - CNN [ Редактировать ]
Антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину от коронавируса BioNTech/Pfizer, показали, что вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K. Об этом сообщает CNN.
Отметим, что в Британии первую дозу вакцины получили уже 10 млн человек.
Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.
Доцент по эпидемиологии Йельской школы общественного здоровья Джозеф Фовер заявил:
Это, пожалуй, плохие новости для эффективности вакцин.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что случаи мутации были обнаружены в Бристоле и Ливерпуле, и теперь в затронутых районах этих городов будет проведено массовое тестирование.
Ученые уверены, что программа вакцинации поможет снизить заболеваемость и смертность даже в том случае, если вакцина будет не так эффективна против новой мутации.
Читайте также, во Франции отказались от вакцинации пожилых препаратом AstraZeneca. На такой шаг пошли из-за недостаточности данных об эффективности препарата для людей старше 65 лет.
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