Australian Open 2021: украинские теннисисты узнали имена соперников [ Редактировать ]
Украинские теннисисты Элина Свитолина, Марта Костюк и Сергей Стаховский узнали имена своих соперников на первом в сезоне турнире серии "Большого шлема" - Australian Open.
Жеребьевка была отложена на день из-за COVID, сообщается на сайте турнира.
Так, первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует матчем против чешки Мари Боузковой. Ранее соперницы встречалась дважды: в 2019 году украинка проиграла на турнире в Гуанчжоу, а год назад победила в финале турнира в Монтеррее. Для Свитолиной это девятое выступление на Открытом чемпионате Австралии. Ее лучший результат - четвертьфинал в 2018 и 2019 годах.
Марта Костюк начнет турнир поединком с россиянкой Вероникой Кудерметовой. В январе украинка уступила ей в полуфинале турнира в Абу-Даби. Украинка только один раз играла в основной сетке Australian Open: три года назад она успешно прошла квалификацию и дошла до третьего круга, где проиграла Элине Свитолиной. До этого она Марта остановилась на стадии отбора.
Сергей Стаховский - единственный из украинских теннисистов, кто успешно преодолел квалификационный этап турнира. В первом круге он встретится с Душаном Лайовичем из Сербии. В статистике их матчей Стаховский лидирует 3 против 1. Украинец впервые с 2016 года сыграет в основе Открытого чемпионата Австралии.
Ранее мы писали о том, что Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Мельбурне. Украинка обыграла оппонентку в трех сетах 6:7, 6:3, 6:2.
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