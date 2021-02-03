Пятая ракетка мира Элина Свитолина в матче третьего раунда турнира Gippsland Trophy серии WTA 500 в австралийском Мельбурне победила Елену Остапенко из Латвии.

Украинка обыграла оппонентку в трех сетах 6:7, 6:3, 6:2, передает "РБК-Украина".

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Матч продлился чуть более двух часов. Соперницей Элины в 1/4 финала стала двадцатая ракетка мира Элизе Мертенс из Бельгии (счет личных встреч 3-1 в пользу украинки).

В предыдущем раунде украинка одолела немку Андреа Петкович (6:1, 6:4).

Турниры в Мельбурне проходят в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии (Australian Open), основная часть которого стартует 8 февраля.

Ранее сообщалось, что Свитолина стартовала с победы на престижном турнире.

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