Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Мельбурне [ Редактировать ]
Пятая ракетка мира Элина Свитолина в матче третьего раунда турнира Gippsland Trophy серии WTA 500 в австралийском Мельбурне победила Елену Остапенко из Латвии.
Украинка обыграла оппонентку в трех сетах 6:7, 6:3, 6:2, передает "РБК-Украина".
Матч продлился чуть более двух часов. Соперницей Элины в 1/4 финала стала двадцатая ракетка мира Элизе Мертенс из Бельгии (счет личных встреч 3-1 в пользу украинки).
Stunning backhand down the line 😳@ElinaSvitolina defeats Ostapenko, (4)6-7, 6-3, 6-2.#GippslandWTA pic.twitter.com/X1pBeq6bOi— wta (@WTA) February 3, 2021
В предыдущем раунде украинка одолела немку Андреа Петкович (6:1, 6:4).
Турниры в Мельбурне проходят в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии (Australian Open), основная часть которого стартует 8 февраля.
Ранее сообщалось, что Свитолина стартовала с победы на престижном турнире.
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