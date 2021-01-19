Открытый чемпионат Австралии состоится в Мельбурне с 8 по 21 февраля Источник: Australian Open

На карантине находятся 72 теннисиста, прибывшие в Мельбурн на Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Об этом сообщает Associated Press.

Спортсмены прилетели вместе с теми игроками, у кого по прибытии тест на COVID-19 показал положительный результат. Всего выявлено 9 случаев заражения у прилетевших из Абу-Даби, Дохи и Лос-Анджелеса. ​

The world's best tennis players are arriving, ready to fight for the first Grand Slam title of 2021. Before the battle can begin they must quarantine for 14 days, take daily COVID-19 tests, physically distance, and practice & train under strictly controlled COVIDSafe conditions. pic.twitter.com/XrJDmc9vCi — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2021

Имена заразившихся спортсменов не сообщаются, но в прессу просочилось, что болен трехкратный победитель турниров серии Большого шлема британец Энди Маррей. Он был первой ракеткой мира и является единственным двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. На его счету победы на Открытом чемпионате США в 2012 году и Уимблдоне 2013 и 2016 годов.

С прошлой недели в Мельбурн на 17 чартерных рейсах прибыли более 1,2 тыс. игроков, тренеров, спортивных чиновников и журналистов для подготовки к Australian Open.

Некоторым теннисистам, у которых не было прямых контактов с зараженными, могут разрешить тренироваться до истечения карантинного срока. Среди них Серена Уильямс, Наоми Осака, Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Открытый чемпионат Австралии традиционно является первым в сезоне турниров Большого шлема. Он состоится в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

В прошлом году в мужском одиночном разряде победил серб Новак Джокович, в женском - американка София Кенин.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который побеждал на Australian Open шесть раз, не примет участия в турнире 2021 года из-за травмы колена.