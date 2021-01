На карантине находятся 72 теннисиста, прибывшие в Мельбурн на Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Об этом сообщает Associated Press.

Спортсмены прилетели вместе с теми игроками, у кого по прибытии тест на COVID-19 показал положительный результат. Всего выявлено 9 случаев заражения у прилетевших из Абу-Даби, Дохи и Лос-Анджелеса. ​

The world's best tennis players are arriving, ready to fight for the first Grand Slam title of 2021. Before the battle can begin they must quarantine for 14 days, take daily COVID-19 tests, physically distance, and practice & train under strictly controlled COVIDSafe conditions. pic.twitter.com/XrJDmc9vCi