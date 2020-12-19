Microsoft разрабатывает собственный процессор [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Американская корпорация Microsoft, выпускающая программное обеспечение, начала разрабатывать собственные процессоры. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Компания Билла Гейтса решила разработать свой процессор с архитектурой ARM для обслуживания собственных серверов облачных сервисов, чтобы снизить зависимость от других компаний, в том числе Intel.
Ранее Microsoft разрабатывала процессоры совместно с другими компаниями. В ноябре стало известно, что Microsoft в сотрудничестве с AMD, Intel и Qualcomm создали процессор безопасности Pluton для компьютеров на Windows.
Microsoft также рассматривает возможность создания собственных чипов для установки на устройствах линейки Surface.
В этом Microsoft идет по пути Apple, которая планирует к весне 2021 года создать следующее поколение процессоров Mac с архитектурой ARM, превосходящее по производительности чипы от Intel.
Ранее сообщалось, что Microsoft купил разработчика игр Fallout, Doom и Wolfenstein. В начале ноября корпорация начала продавать новейшую игровую приставку Xbox Series X.
Напомним, что в ноябре 2020 года Windows исполнилось 35 лет. "Подробности" писали, с чего начинала Microsoft.
по теме
Пиковый показатель Cyberpunk 2077 составил 1 003 264 человек одновременно находящихся в игре игроков
Бернар Бержемар - непубличный человек, его имя всего трижды упоминается в интернете
Офіційно можна подавати заявки до кінця грудня. Але в Уряді наголошують: чим швидше, тим краще
"ФОПний майдан", чи майданчик для політичних ігор? Що насправді вивело підприємців у центр столиці?
У опозиції пропонують ухвалити комплексний законопроєкт, який може взагалі зняти проблему для усіх ФОПівців