В России умер актер Виталий Альшанский. По данным Telegram-канала Mash, вечером 4 февраля к нему пришла в гости знакомая, однако дверь была закрыта и никто не открывал.

Когда дверь вскрыли, на диване нашли Альшанского без сознания. Врачи скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины. Ему было 52 года.

Подруга актера рассказала, что у него были проблемы с давлением, но накануне он чувствовал себя хорошо. Причины смерти еще предстоит установить.

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске Ростовской области, окончил режиссерский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина (курс М.Б. Борисова). Работал в Театре Ролана Быкова, Театре им. Пушкина, снимался в кино.

Известность ему принесли роли в фильмах и сериалах "Бумер", "Майор Гром", "Полицейский с Рублевки", "Бригада" и "Кухня". Также он выступал режиссером сериала "Молодежка".

Виталий Альшанский в сериале "Бригада" (2002)

Последнюю свою роль Альшанский получил в 2020 году: в четвертом сезоне детективного сериала "Балабол".

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер актер из "Ликвидации" и "Молодежки".