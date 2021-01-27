Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин умер в Москве на 69-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook уральский драматург Николай Коляда.

Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Играл все. Кто из старшего поколения не помнит его "Дикаря"?

Как сообщает Telegram-канал Mash, артист почувствовал себя плохо еще в декабре. Его госпитализировали, 5-го января сделали тест на коронавирус - он оказался положительным.



Врачи прописали лечение, Лахину становилось только хуже. 30 декабря перевели на ИВЛ, но спасти его не удалось.

Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье. Вскоре его семья переехала на Урал, где он вырос и закончил школу. В 1978 году окончил Свердловское театральное училище. Работал в Свердловском академическом театре драмы, Театре на Покровке, театре "Сатирикон".

В кино Юрий Лахин прославился ролями в сериалах "Ликвидация", "Молодежка", "Вечный зов", "Громовы" и многих других.

Юрий Лахин на фото справа

Ранее сообщалось, что в Москве умер звезда боевиков и сериалов 90-х годов Денис Карасев.