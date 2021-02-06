А в Харкові мавпа влаштувала шопінг у торговельному центрі

А в Харкові мавпа влаштувала шопінг у торговельному центрі. Тварина втекла з контактного зоопарку і прийшла в магазин одягу.

Продавці намагалися впіймати "дикого покупця". Та марно. Урешті, посадити втікачу в переносний вольєр вдалося працівникам зоопарку. Але мавпі це було явно не до душі.