Снег и ситуация на дорогах: где в Киеве не проехать [ Редактировать ]
В понедельник, 8 февраля в столице Украины, Киеве, начался снег. В связи с этим, в городе усугубилась ситуация на дорогах. Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.
Так, значительно затруднено движение на мостах и на прилегающих к ним участках.
На правом берегу города образовались пробки:
- на проспекте Победы,
- Голосеевском проспекте,
- Набережно-Крещатицкой,
- Жилянской,
- бульваре Леси Украинки,
- проспекте Лобановского,
- бульваре Шевченко.
- Один большой затор – на Житомирском шоссе и проспекте Победы в направлении в центр.
На левом берегу значительные проблемы с трафиком:
- на въездах на мосты и непосредственно на них,
- на проспекте Шухевича,
- бульваре Перова,
- Броварском проспекте,
- проспекте Бажана.
Ранее сообщалось, что в Украину идет новое сильное похолодание, "настоящая зима" установится минимум на две недели.
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