В понедельник, 8 февраля, во всех регионах Украины будет бушевать сильный циклон: синоптики прогнозируют снегопады, мокрый снег, ледяной дождь и сильный ветер до 12 м/с. В некоторых областях ожидаются сильные морозы - до -23 градусов.

Днем в западных, северных и центральных областях ожидается сильный снегопад, на юге страны и в Карпатском регионе - мокрый снег с дождем, на Закарпатье - сильный дождь. На дорогах гололед. Ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура -2-7 мороза, в северной части до -10, в южных областях и на Прикарпатье +1-6 тепла, на Закарпатье и юге Одесской области +7-12.

В Киевской области - сильный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура -7-10 мороза.

ГСЧС сообщает, что по состоянию на 7:00 наблюдается местами небольшой снег во Львовской (снежный покров до 30 см), Кировоградской (4 см), Днепропетровской (2 см), Полтавской (1 см), Волынской (7 см), Житомирской (10 см), Киевской (5 см), Черкасской (25 см), Тернопольской (11 см), Хмельницкой (10 см), Ровенской (6 см) областях и Киеве (2 см).

По информации "Укрэнерго", обесточенных населенных пунктов пока нет.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен. С 22:00 7 февраля до 05:00 8 февраля вводилось плановое ограничение движения для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на дорогах государственного значения в Львовской области. Для расчистки дорог от "Укравтодора" задействовано более 1100 работников и 850 единиц техники.

По состоянию на 8:30 Киев парализован множественными пробками.

Спасатели вместе с местными властями развернули 4 788 пунктов обогрева.

Ранее сообщалось, что в Украину идет новое сильное похолодание, "настоящая зима" установится минимум на две недели.