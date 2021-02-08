"Северный поток-2": когда в Дании завершат строительство газопровода [ Редактировать ]
Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" в водах Дании к концу апреля 2021 года.
Также нужно достроить еще 30 километров газопровода в водах Германии, сообщает Reuters.
Отмечается, что в водах Дании нужно проложить около 120 километров газопровода.
После завершения прокладки труб в немецких водах трубопровод сможет выйти на берег в немецком городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.
Строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Дании уже началось. Российское судно-трубоукладчик Fortuna завершило испытания и начало процесс строительства в субботу, 6 февраля.
Ранее сообщалось, что Франция призвала Германию свернуть строительство "Северного потока-2".
Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.
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