Министр европейских дел Франции Клеман Бон призвал правительство Германии свернуть строительство газопровода "Северный поток-2" на фоне задержаний участников акций протеста в России.

Об этом Бон заявил в понедельник, 1 февраля, в эфире радиостанции France Inter, передает DW.

"Мы всегда говорили, что у нас огромные сомнения по этому проекту в этом контексте", - отметил министр.

На вопрос о том, означают ли эти слова призыв к Берлину отказаться от "Северного потока-2", Бон ответил: "Именно так, мы уже об этом говорили".

По словам Бона, европейские лидеры рассматривают возможность введения новых санкций против РФ на фоне подавления протестов, которые происходят в стране из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.

"Санкции уже вводились, мы можем сделать это. Но мы должны четко понимать, что их не будет достаточно", - подчеркнул Бон.

Ранее сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.

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