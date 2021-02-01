Франция призвала Германию свернуть строительство "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Министр европейских дел Франции Клеман Бон призвал правительство Германии свернуть строительство газопровода "Северный поток-2" на фоне задержаний участников акций протеста в России.
Об этом Бон заявил в понедельник, 1 февраля, в эфире радиостанции France Inter, передает DW.
"Мы всегда говорили, что у нас огромные сомнения по этому проекту в этом контексте", - отметил министр.
На вопрос о том, означают ли эти слова призыв к Берлину отказаться от "Северного потока-2", Бон ответил: "Именно так, мы уже об этом говорили".
По словам Бона, европейские лидеры рассматривают возможность введения новых санкций против РФ на фоне подавления протестов, которые происходят в стране из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.
"Санкции уже вводились, мы можем сделать это. Но мы должны четко понимать, что их не будет достаточно", - подчеркнул Бон.
Ранее сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.
Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.
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