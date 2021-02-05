В пятницу, 5 февраля, в Германии глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Ретген призвал ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом он сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Так, по его словам, вместе с Евросоюзом, Россией и США необходимо развеять опасения, что проект будет использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы.

С точки зрения Реттгена, "перерыв" следует использовать для того, чтобы ЕС и США могли вступить в переговоры с Россией.

Если международное соглашение могло бы исключить возможность использования трубопровода в качестве геополитического оружия против стран Восточной Европы, то можно было бы сотрудничать с Россией в области энергетической политики.

"Возможно, это могло бы выглядеть так: ЕС, Россия и США соглашаются ввести мораторий на строительство, но на этот раз не как санкции, а как паузу для вступления в переговоры", - добавил он.

Напомним, что в США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.

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