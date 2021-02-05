"Северный поток - 2": в Бундестаге предлагают ввести мораторий [ Редактировать ]
В пятницу, 5 февраля, в Германии глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Ретген призвал ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом он сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Так, по его словам, вместе с Евросоюзом, Россией и США необходимо развеять опасения, что проект будет использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы.
С точки зрения Реттгена, "перерыв" следует использовать для того, чтобы ЕС и США могли вступить в переговоры с Россией.
Если международное соглашение могло бы исключить возможность использования трубопровода в качестве геополитического оружия против стран Восточной Европы, то можно было бы сотрудничать с Россией в области энергетической политики.
"Возможно, это могло бы выглядеть так: ЕС, Россия и США соглашаются ввести мораторий на строительство, но на этот раз не как санкции, а как паузу для вступления в переговоры", - добавил он.
Напомним, что в США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.
Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 2 февраля, представитель Госдепартамента сделал заявление
В США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2"
В правительстве Германии не изменили своих "базовых позиций" относительно"Северного потока-2"
Більше двох тисяч листів відправили політикам німець Бенні Овер та його батьки - чому Бенні не потрапив до пріоритетної групи і чи стане його історія прецедентом?
В Германии официально учредили экологический фонд, который призван для оказания помощи при строительстве