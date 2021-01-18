В Германии экологи добились приостановки строительства "Северного потока-2". Они обжаловали разрешение на работы в экономической зоне страны.

Об этом сообщает телерадиокомпания NDR1.

Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" подала жалобу на разрешение, которое выдало Федеральное морское и гидрографическое агентство. Разрешение касается строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.

Федеральное агентство подтвердило, что действие ранее выданного разрешения на проведение работ временно приостанавливается.

Ранее сообщалось, что первую ветку "Северного потока-2" достроят в июне. Ожидаемая скорость прокладки труб с помощью Fortuna составляет 400 метров в день. Вполне возможно, что дата завершения прокладки может быть отложена из-за сложностей, связанных с результатами бурения и погодными условиями.

Также мы писали о том, что продолжение строительства "Северного потока-2" отложили. Завершение строительства "Северного потока-2" позволит России увеличить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину.

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