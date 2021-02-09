Как COVID впервые передался человеку: в ВОЗ сделали заявление [ Редактировать ]
Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения представила четыре гипотезы касаемо того, как коронавирус впервые передался человеку. Об этом сообщает Sky News.
Первая гипотеза: человек заразился прямо от животного, однако маловероятно, что это от летучей мыши. ВОЗ рекомендует дальнейшие исследования.
Вторая гипотеза: переход от "промежуточного хозяина", который "потенциально ближе к людям". В ВОЗ это называют наиболее вероятной версией, однако она потребует дополнительных исследований.
Третья гипотеза: COVID-19 мог передаться человеку через замороженные продукты, "выступающие в качестве поверхности для передачи вируса человеку". Это также требует дальнейших исследований.
Четвертую гипотезу об утечке коронавируса из китайской лаборатории в ВОЗ назвали "чрезвычайно маловероятной".
Ранее мы писали о том, что в ВОЗ проверят "лабораторную" версию происхождения коронавируса.
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