В ВОЗ проверят "лабораторную" версию происхождения коронавируса [ Редактировать ]
Команда специалистов из Всемирной организации здравоохранения не исключает то, что коронавирусная инфекция попала в мир из бактериологической лаборатории китайского города Ухань.
В планы сотрудников ВОЗ входит посещение Уханьского института вирусологии, так как там проводилась исследовательская работа с коронавирусами, однако сотрудники учреждения резко опровергают версию о том, что SARS-CoV-2 мог вырваться на свободу именно там.
Мы осведомлены о гипотезах о возможной причастности лаборатории, и мы определенно собираемся задать вопросы обо всех ключевых аспектах работы Уханьского Института вирусологии.
Отмечается, что делегация ВОЗ будет заниматься расследованиями всех возможных версий происхождения инфекции. Также специалисты хранят непредвзятость в этом вопросе.
Ранее мы писали, что новый штамм коронавируса сделает COVID-вакцины неэффективными. Существует "большая вероятность" того, что новые штаммы коронавируса со временем могут сделать вакцину компании неэффективной.
Кроме того, глава ВОЗ заявил о контроле над распространением COVID. Количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.
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