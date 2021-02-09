В Киеве на борьбу со снегом выехал БТР [ Редактировать ]
Во вторник, 9 февраля, в Киеве из-за продолжительного снегопада в городе заблокировано движение транспорта. Для ликвидации последствий задействовали бронетранспортеры и тракторы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
На отдельных участках возникли снежные заносы и гололедица, это затруднило движение машин.
Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги.
Кроме этого, полицейские помогают расчищать снег на территории учебных заведений столицы. Для спасательных мероприятий задействованы бронетранспортеры, автомобили и трактор.
Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна.
Также сообщалось, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.
Также мы писали о том, что в США женщина по имени Джанет Вуд пять дней провела в автомобиле, засыпанном снегом. Так, машина 77-летней Джанет оказалась в "снежном плену".
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