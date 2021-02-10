Самолет ВВС потерпел крушение, погибли семь человек [ Редактировать ]
Во вторник, 9 февраля, в Парагвае разбился самолет ВВС страна. Происшествие произошло около международного аэропорта столицы страны Асунсьона. Об этом сообщает ABC Color.
Семь человек погибли, один выжил.
"Один человек находится в очень тяжелом состоянии. Он был госпитализирован. Подтверждена гибель остальных семи", - рассказал глава пожарной службы Рубен Вальдес.
Власти Парагвая начали расследование инцидента.
Напомним, в Бразилии утром, 24 января, произошла авиакатастрофа, в которой погибли несколько футболистов ФК "Пальмас" и президент команды. Игроки и президент летели на игру против команды "Вила-Нова" в рамках Кубка Верди,
Также в Калифорнии произошла авиакатастрофа при посадке самолета. Трагедия унесла жизнь пилота воздушного судна.
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