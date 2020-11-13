В американском штате Калифорния разбился легкомоторный самолет Cessna 17 при заходе на посадку. Об этом сообщает ABC7.

Трагедия унесла жизнь пилота воздушного судна. Катастрофа произошла, когда Cessna 172 приближался к взлетно-посадочной полосе аэропорта Уайтмен в долине Сан-Фернандо. Он упал на припаркованные автомобили. Спасатели немедленно обесточили ЛЭП.

Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы. В самолете находился только пилот, личность устанавливается.

🇺🇸 Californie : Un petit avion (Cessna 172) qui s'apprêtait à atterrir à l'aérodrome de Whiteman s'est écrasé dans le quartier résidentiel de Pacoima à Los Angeles. Le pilote qui était seul à bord est décédé



(📹 via @KevinTakumi) pic.twitter.com/JGDtJZ8Uoo — Alexandre (@alex_le_bars) November 12, 2020

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