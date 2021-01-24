В Бразилии рухнул самолет с футболистами Фото: globoesporte.globo.com

В Бразилии утром, 24 января, произошла авиакатастрофа, в которой погибли несколько футболистов ФК "Пальмас" и президент команды.

Игроки и президент летели на игру против команды "Вила-Нова" в рамках Кубка Верди, сообщает ua-football.

Самолет разбился через несколько минут после взлета в районе Лузимангес в Порто-Насьональ в 60 км к югу от Пальмаса. Самолет упал на землю в зарослях за пределами взлетно-посадочной полосы.

Имена погибших:

Рануле: вратарь, 27 лет;

Лукас Пракседес: левый защитник, 23 года;

Гильерме Ноэ: защитник, 28 лет;

Маркус Молинари: полузащитник, 23 года;

Лукас Мейра: президент "Палмас", 32-летний бизнесмен.

Ранее сообщали, что в авиакатастрофе погиб известный телеведущий Александр Колтовой. Трагедия произошло возле поселка Томилино Московской области.

Также в Калифорнии произошла авиакатастрофа при посадке самолета. Трагедия унесла жизнь пилота воздушного судна.

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